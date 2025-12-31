Suche endet tragisch: Vermisste 19-Jährige tot nahe ihrem Zuhause gefunden

Die Suche nach der vermissten 19-jährigen Camila Mendoza Olmos endet tragisch. In Texas wurde nahe ihres Wohnhauses eine Leiche entdeckt.

Von Calvin Schröder

Texas (USA) - Nun herrscht traurige Gewissheit: Camila Mendoza Olmos, die seit Heiligabend vermisste 19-Jährige aus dem US-Bundesstaat Texas, ist tot. Im Rahmen der groß angelegten Suchaktion entdeckten Ermittler am Dienstag eine Leiche - nur etwa 100 Meter vom Wohnhaus der jungen Frau entfernt.

Camila Mendoza Olmos (19) galt seit Heiligabend als vermisst. Tage später wurde ihre Leiche gefunden. © Screenshot/Facebook/Bexar County Sheriff's Office Camila wurde zuletzt am Morgen des 24. Dezember gesehen. Danach verschwand sie spurlos. Die Sorge war von Anfang an groß: Laut Polizei gab es Hinweise auf eine akute Gefährdungslage. Tagelang suchten Sheriff, freiwillige Helfer und später sogar das FBI rund um die Uhr nach der Teenagerin. Der schockierende Fund machte schließlich alle Hoffnungen zunichte. In einem abgelegenen Feld, in hohem Gras, stießen die Einsatzkräfte auf einen leblosen Körper, wie ABC berichtet. USA Nach Tod der Tochter vor wenigen Monaten: Familie verliert zu Weihnachten erneut ein Kind Zwar steht die offizielle Identifizierung noch aus, doch Kleidung, Fundort und die Gesamtumstände deuten stark darauf hin, dass es sich um Camila Mendoza Olmos handelt.

Die Polizei geht nicht von einem Gewaltverbrechen aus