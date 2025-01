Terroranschlag in New Orleans: Das ist der Mann, mit dem "Wunsch zu töten"

New Orleans (Louisiana, USA) - Nach der Auto-Attacke in New Orleans mit mindestens 15 Todesopfern ermittelt die Polizei weiter zu dem offenbar islamistischen Attentäter und möglichen Komplizen.

Laut FBI wurde die Terror-Tat von dem 42-jährigen Ex-US-Soldaten und Afghanistan-Veteran Shamsud-Din Jabbar begangen. © FBI / AFP

Wie die Bundespolizei FBI am gestrigen Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, wurde der Anschlag in der Neujahrsnacht von dem 42-jährigen Ex-US-Soldaten und Afghanistan-Veteran Shamsud-Din Jabbar verübt.

In seinem gemieteten Pick-up fanden die Ermittler eine Flagge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). US-Präsident Joe Biden (82) verwies auf Videos des von der Polizei erschossenen Attentäters mit IS-Bezügen.

Der mutmaßliche Angreifer hatte nach FBI-Erkenntnissen einige Stunden vor der Tat Videos in Online-Netzwerken veröffentlicht, die darauf hindeuteten, dass seine spätere Tat vom IS angeregt worden sei, sagte Biden in einer kurzen Rede in seiner Residenz in Camp David nahe Washington. Die Videos zeugten außerdem von einem "Wunsch zu töten".

Der Attentäter hatte in der Neujahrsnacht gegen 3.15 Uhr (Ortszeit) im French Quarter, einem auch bei Touristen beliebten Ausgehviertel von New Orleans, mindestens 15 Menschen tot gefahren und zahlreiche weitere verletzt.

Danach wurde der Angreifer nach FBI-Angaben bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Zwei Beamte erlitten Verletzungen, ihr Zustand war stabil.