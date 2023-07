Sommerliche TikTok-Challenge führt zum Tod von mehreren Menschen in nur wenigen Monaten!

So lustig es aussieht, so gefährlich ist das Boat-Jumping auch, bei dem bereits vier Menschen im US-Bundesstaat Alabama ihr Leben verloren haben. © Collage: Screenshot/TikTok/nataliejillfil

Sommerhitze und Nervenkitzel ziehen die Menschen im US-Bundesstaat Alabama auf Schnellboote. Von dort aus probieren sie sich an der tödlichen TikTok-Challenge "Boat Jumping" (dt. Boot-Springen) aus.

Unter diesem Hashtag wurden seit einigen Monaten immer mehr Videos geteilt, in denen Personen aus voller Fahrt von Booten springen, so die US-Zeitung New York Post.

Allein in den letzten sechs Monaten sind bereits vier Personen ums Leben gekommen, darunter ein Familienvater. Wie viele andere ließ er sich in das Kielwasser hinter dem Boot fallen, was durch die Fahrt aufgewirbelt wird. Es bildet sich eine ruhende Wasseroberfläche, die sich beim Aufprallen so hart wie Beton anfühlen kann.

Falsch aufgekommen drohen Genick- und Wirbelsäulenverletzungen, die zum Ertrinken des Springenden führen.

"In den letzten sechs Monaten kam es bei uns viermal zu Ertrinken, die leicht vermeidbar waren", erklärte Jim Dennis von der Wasser-Rettungsbehörde in Childesburg, Alabama.

"Sie machten eine TikTok-Challenge. Dabei steigt man in ein Boot, das mit hoher Geschwindigkeit fährt, man springt von der [hinteren] Seite des Bootes, taucht nicht ab, man springt mit den Füßen zuerst ab und lehnt sich einfach ins Wasser", sagte er ferner.