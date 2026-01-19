Tragischer Arbeitsunfall: Konditor wird in Knetmaschine eingeklemmt und stirbt

Florida (USA) - Tragischer Unfall in den USA : Ein Mann wurde in einer Knetmaschine für Brotteig eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen.

Mordehay Grunberger (†71, l.) wurde in einem Teigkneter eingeklemmt und verlor dadurch sein Leben. © Facebook/Inna Gastman Maor

Mordehay Grunberger (71) ging seiner Passion als Konditor nach. Am 16. Januar wurde ihm sein Beruf zum Verhängnis.

Laut New York Post arbeitete der Mann in einem Supermarkt in North Miami Beach - und verlor an seinem Arbeitsplatz sein Leben.

Grunberger soll in einer Brotknetmaschine eingeklemmt worden sein. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er den Unfall nicht überlebte.

"Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden und wir gehen davon aus, dass es sich um einen Unfall mit einem industriellen Teigkneter handelte", so die Polizei.