Tragischer Tod! Pokémon-Star Rachael Lillis stirbt mit nur 46 Jahren

New York (USA) - Sie ließ die Herzen von Pokémon -Fans höher schlagen, lieh Charakteren des japanischen Kult-Franchises ihre Stimme. Nun ist die Synchronsprecherin Rachael Lillis völlig überraschend verstorben.

Großer Trauer um Pokémon-Star! Die US-amerikanische Synchronsprecherin Rachael Lillis wurde nur 46 Jahre alt. © Screenshot/X, Rachael Lillis

Lillis, die in Pokémon-Filmen und -Serien vor allem als Stimme der Charaktere Jessie und Misty bekannt war, starb am vergangenen Samstag im Alter von nur 46 Jahren.

Die US-Amerikanerin verlor den kurzen Kampf gegen ihre Brustkrebserkrankung, die erst im Mai dieses Jahres bei ihr diagnostiziert wurde.

Veronica Taylor, die neben Lillis in der Rolle der Hauptfigur Ash Ketchum zu hören war, bestätigte den plötzlichen Tod in einem ausführlichen Statement auf Social Media.

"Rachael war ein außergewöhnliches Talent, ein helles Licht, das durch ihre Stimme strahlte, egal ob sie sprach oder sang. Sie wird für immer für die vielen animierten Rollen in Erinnerung bleiben, die sie gespielt hat, wobei ihre ikonischen Auftritte als Misty und Jessie aus Pokémon die beliebtesten waren", so Taylor in einem Beitrag auf der Plattform X.

"Ich hatte das Glück, Rachael als Freundin zu kennen. Sie war bis zum Schluss grenzenlos freundlich und mitfühlend. Sie hatte einen großartigen Sinn für Humor, es war wunderbar, mit ihr zusammen zu sein, sie war unglaublich intelligent und hatte ein großartiges Gedächtnis. Sie arbeitete hart und war zutiefst fürsorglich", fügte sie hinzu.