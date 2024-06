Teuerste Pokémonkarte der Welt: Influencer bezahlt Millionen

Symbole der Sammlerwelt - Rekordpreise inklusive: So viel kosten die fünf teuersten Pokémonkarten der Welt.

Alle Karten haben verschiedene Seltenheitsstufen: So können sich sogenannte Art-Works darauf befinden, aber auch seltene Versionen oder beliebte Pokémon, wie beispielsweise Glurak, Pikachu oder Evoli.

Seit über 28 Jahren zieht die Welt der Pokémon ihre großen und kleinen Fans in ihren Bann.

2022 stellte Influencer Logan Paul mit dieser Karte einen neuen Rekord auf, denn er kaufte diese Karte in Dubai für umgerechnet etwa 4,5 Millionen Euro.

Sie zeigt Pikachu in einem besonderen Zeichenstil, das einen Pinsel hält und damit andere Pokémon zeichnet. Insgesamt wurden wohl nur 39 Exemplare dieser Karte gedruckt. Sie ist also extrem selten.

1998 wurde anlässlich eines Zeichenwettbewerbs in Japan die Pikacku-Illustrator-Karte gedruckt. Der Gewinner des Wettbewerbs von CoroCoro Comic, einer japanischen Manga-Zeitschrift, hat diese Karte gewonnen.

Die holografische Karte, ohne Schatten an den Rändern wurde bei einer Auktion für umgerechnet über 390.000 Euro verkauft. Sie wurde im PSA-Grading mit der Note 10 bewertet.

Von dieser Karte, die Turtok zeigt, gibt es nur zwei Stück. Das liegt daran, dass 1989 in Japan nur zwei Präsentationsmodelle davon hergestellt wurden. Diese sollten wohl zu der Entscheidung beitragen, dass die Karten auch für den amerikanischen Markt produziert werden.

Sie war ursprünglich ein Geschenk an Mitarbeiter des Unternehmens und bildet den Gründer Tsunekazu Ishihara ab. Das Besondere an der Karte? Sie ist höchstpersönlich von ihm signiert.

Durch das PSA-Grading kann schließlich der Wert der Karte von Sammlern besser bestimmt werden. Die folgenden fünf Sammelkarten stehen an der obersten Spitze der Wertigkeit.

Oft handelt es sich bei sehr teuren Karten auch gleichzeitig um sehr alte Stücke, die in einem sehr guten Zustand sind. Um deren Zustand zu schätzen, hat sich das Unternehmen PSA-Grading (Professional Sports Authenticator) darauf spezialisiert, Sammelkarten zu bewerten und zu authentifizieren.

Fazit

Das Pokémon-Universum ist riesig und konnte in über 28 Jahren Millionen große und kleine Fans begeistern.

Die Sammelkarten haben dabei einen ganz besonderen Stellenwert. Wer hier besonders seltene Karten in seine Sammlung aufnehmen will, muss jedoch tief in die Tasche greifen und teilweise Millionenbeträge dafür zahlen.