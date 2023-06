18.06.2023 12:20 3.212 Tragödie bei Festival: Tote und Verletzte nach Schüssen auf Zeltplatz

Während dem "Beyond Wonderland at The Gorge"-Musikfestival in Grant County kam es am gestrigen Samstagabend, gegen 20.23 Uhr (Ortszeit), zu Schüssen.

Von Chris Pechmann

Grant County (USA) - Tausende Menschen tanzten gerade zu elektronischer Musik: Während dem "Beyond Wonderland at The Gorge"-Musikfestival in Grant County (Washington, USA) kam es am gestrigen Samstagabend gegen 20.23 Uhr (Ortszeit) zu Schüssen. Der angrenzende Zeltplatz bei dem "Beyond Wonderland at The Gorge" wurde zum Schauplatz einer Tragödie (Symbolfoto). © 123RF/DZMITRY ZAREMBA Ein Schütze eröffnete auf einem der Zeltplätze außerhalb des Amphitheaters, in dem die Künstler spielen, das Feuer. Der Täter soll dabei wahllos auf Festivalbesucher geschossen haben, konnte jedoch bereits kurze Zeit später von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Die Festivalveranstalter riefen auf Twitter die Besucher dazu auf, den Campingplatzbereich "Gorge Gate H" aufgrund des Vorfalls zu meiden. USA News "Kopf Nummer 7" für 1000 Euro: Leichenhaus-Chef soll Körperteile verkauft haben! Wie das Grant County Sheriff's Office auf Facebook mitteilte, verstarben zwei Personen an den Schüssen, drei Menschen, inklusive dem Schützen, wurden verletzt. Weitere Details zur Tat liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Die örtliche Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Das zweitägige Festival mit rund 27.000 Gästen lief nach der Tragödie wie geplant weiter. An beiden Tagen treten dort Künstler wie Afrojack, Eli Brown oder Timmy Trumpet auf.



Titelfoto: 123RF/DZMITRY ZAREMBA