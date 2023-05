Tödliche Schüsse im Nachtclub: Rapper "Young Lo" stirbt im Alter von 37 Jahren

Miami (USA) - In einem Nachtclub in der US-Stadt Miami ist der Rapper "Young Lo" (†37), der mit R&B-Künstler Chris Brown (34) und anderen Musikern zusammengearbeitet hatte, durch Schüsse tödlich verletzt worden.

Der US-Rapper "Young Lo" alias "EverybodyKnowsLo" ist tot, er wurde 37 Jahre alt. © instagram.com/everybodyknowslo

Die Polizei habe den Musiker, der auch unter dem Namen "Everybody Knows Lo" bekannt war, nach dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag identifiziert, wie die Zeitung "Miami Herald" und andere Medien am Montag (Ortszeit) berichteten. Auch zwei Frauen seien durch Schüsse verletzt worden.

Alle drei seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Lowell Grissom hieß, dann gestorben.

Die Suche nach dem oder den Tätern halte an, berichtete der ABC-Lokalsender WPLG Local 10. Auch ein Motiv war zunächst nicht bekannt.

Chris Brown, der im vergangenen November bei den 50. American Music Awards den Preis für den besten R&B-Künstler erhielt, zeigte sich betroffen. Auf einem Instagram-Post, der mittlerweile nicht mehr einzusehen ist, schrieb er laut "Miami Herald" unter anderem: "Ich liebe Dich, Bruder."