Nach mehr als zwei Jahren: FBI findet Überreste von vermisstem Urlauber

Im September 2022 verschwand der damals 30-jährige Alex Hodgson Doughty. © National Missing and Unidentified Persons System

Im September 2022 war Alex Hodgson Doughty im Alter von 30 Jahren verschwunden, als er die Stadt Jacksonville besuchte.

Am 4. Februar 2025 fand das FBI seine Überreste - etwa 56 Kilometer davon entfernt - in einem privaten Waldstück in der Nähe von Kingsland (Georgia).

Bekannt gegeben wurde der schreckliche Fund am vergangenen Freitag.

Die genauen Umstände des Todes sind weiterhin nicht bekannt. Eine strafrechtliche Anklage wird allerdings laut dem FBI nicht erwartet.

"Obwohl wir gehofft hatten, der Familie von Mr. Doughty bessere Nachrichten überbringen zu können, sind wir dankbar, ihnen zumindest etwas Gewissheit geben zu können", sagte die leitende Spezialagentin Kristin Rehler.