"Trump Bucks" versprechen Reichtum für Unterstützer, doch diese verlieren Tausende Dollar

Auch Bezüge zu Erwähnungen der Währung in Interviews mit CNN-Moderator Tucker Carlson (54) finden Erwähnung.

"Präsident Trump möchte, dass Sie endlich die Augen öffnen und an seine Macht für eine bessere Zukunft glauben!", so eine Werbebotschaft auf einer etlichen Verkaufs-Websites, die für eine "TRB Black Card" (Trump Rebate Banking) oder die "Diamond Trump Bucks" werben.

Digitale Werbebanner versprechen im Namen der Erinnerung an Trumps erfolgreiche Präsidentschaft Reichtum durch "Donnie Dollars".

Wie das Magazin Business Insider berichtet, gehen die Betrüger dabei sogar so weit, die neuesten KI-Möglichkeiten zu nutzen: So verbreiten sich derzeit falsche Videos von Elon Musk (51) oder gar Donald Trump (76) selbst, die zum Kauf der Fan-Währung aufrufen.

Auch Donald Trump (76) ist Opfer der Betrugsmasche: Immer wieder nutzen Kriminelle sein Gesicht und seine Stimme zur Vermarktung ihrer Währung. © Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Trumps Stimme - KI-generiert versteht sich - spricht in Nachrichtensendungen von Fox News oder CNN, die es nie gegeben hat.

"Ja, die Gerüchte stimmen", hört man die vermeintliche Stimme des Ex-Präsidenten ungewohnt monoton und langsam sagen. "Wir haben endlich das TRB-Mitgliedshandbuch veröffentlicht. Und es ist zu 100 Prozent funktional."

Musk erscheint in einem verschwommenen kurzen Clip, der nach einem Ausschnitt aus einem Interview aussieht, in dem er die "Trump Rebate Banking"-Cards in den Himmel lobt.

"Ich habe eine Million Dollar für TRB-Zertifikate ausgegeben [...] bald werde ich wieder die reichste Person auf der Welt sein", so der Fake-Tesla-CEO.

Große amerikanische Banken und Unternehmen haben bereits bestätigt, dass sie "Trump Bucks" nicht als Tauschwährung gegen echtes Geld akzeptieren. Darunter Wells Fargo und die Bank of Amerika.