Frau soll Stiefsohn 20 Jahre in Horrorhaus gefangen gehalten haben

Kimberly Sullivan (56) muss sich unter anderem wegen Körperverletzung und Entführung vor Gericht verantworten. © X/Screenshot/True Crime Trending

Wie Daily Mail berichtet, wurde Kimberly Sullivan (32) festgenommen und wird seit Mittwoch gegen eine Kaution von 300.000 Dollar (rund 275.835 Euro) festgehalten. Sie muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Entführung vor Gericht verantworten.

Am 17. Februar setzte der 32-Jährige, der jahrelang in Gefangenschaft lebte, sein winziges Zimmer in Brand, indem er mit Handdesinfektionsmittel und Druckerpapier ein Feuer entzündete. Ein verzweifelter Versuch, dem Albtraum zu entkommen, egal ob lebend oder tot.

Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie den abgemagerten Mann vor, der nur noch 30 Kilogramm gewogen haben soll.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht, um eine Rauchvergiftung behandeln zu lassen. Den Ärzten gestand er schließlich, dass er das Feuer absichtlich gelegt hatte, um seinem Martyrium zu entkommen.