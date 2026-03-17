Nach dem Tod ihres Mannes schrieb sie ein Kinderbuch: Jetzt kommt die schockierende Wahrheit ans Licht

Nach jahrelangem Gerichtsprozess wurde nun Kouri Richins wegen des Mordes an ihrem Ehemann Eric verurteilt. 2022 hat sie ihn mit einem Giftcocktail getötet.

Von Nick-Fabrice Vetter

Utah (USA) - Ein jahrelanger Gerichtsprozess steht unmittelbar vor dem Abschluss. Die Immobilienmaklerin und Kinderbuchautorin Kouri Richins (35) wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Sie hat ihren damaligen Ehemann Eric Richins (†39) mit einer Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl umgebracht und wenig später ein Kinderbuch über ihren toten Mann veröffentlicht.

Eric Richins (†39) ahnte, dass seine geliebte Frau ihn umbringen möchte. Doch ehe er einen Entschluss fassen konnte, war es bereits zu spät. Er hinterlässt seine drei Söhne Carter, Ashton und Weston. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/richins1, Screenshot: walker-mortuary.com/ Mord mit besonders schwerer Schuld, versuchter Mord mit besonders schwerer Schuld, Urkundenfälschung und Versicherungsbetrug in zwei Fällen, so lautet einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtensenders "CNN" zufolge das Urteil über die 35-Jährige. Das genaue Strafmaß wird am 13. Mai verkündet, jedoch ist davon auszugehen, dass die dreifache Mutter mindestens eine lebenslange Haftstrafe absitzen wird, auch wenn sie selbst und ihre Anwälte auf Unschuld plädieren. In den vergangenen zwei Wochen sprachen mehr als 40 Zeugen vor dem achtköpfigen Gremium. Dabei kam heraus, dass Richins neben Problemen mit ihrem damaligen Ehemann auch eine Affäre sowie Schulden in Millionenhöhe hatte. Für all diese Probleme "gab es einen Ausweg - Eric musste sterben", so der Staatsanwalt Brad Bloodworth in seinem Schlussplädoyer. Eric wurde am 4. März 2022 tot in seinem Haus gefunden. Eine Autopsie ergab, dass er an einer Überdosis Fentanyl - einem extrem potenten Opioid - gestorben ist. USA Tankwagen fliegt in die Luft: Zwei Verletzte nach Mega-Explosion Ungefähr ein Jahr später brachte Kouri Richins ein Kinderbuch mit dem Titel "Are you with me?" (zu Deutsch: "Bist du bei mir?") auf den Markt, das ihren drei gemeinsamen Söhnen dabei helfen sollte, mit dem Tod ihres Vaters klarzukommen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass es in Wahrheit Kouri selbst war, die ihren drei Kindern den Vater, den sie über alles liebten, entrissen hatte.

Killer-Witwe hat Haushaltshilfe nach Drogen gefragt

Auch die ehemalige Haushaltshilfe der Familie Richins sagte laut einem Bericht von "BBC" vor Gericht aus. Kouri habe sie Anfang 2022 immer wieder nach dem verschreibungspflichtigen Medikament gefragt, das die Haushälterin auch dreimal für ihre Arbeitgeberin besorgte. Zudem konnten die Ermittler etliche Suchanfragen von Kouri Richins wiederherstellen. Darunter fanden sie: "Was ist eine tödliche Dosis Fentanyl?", "Kouri Richins Kamas Vermögen", "Wenn jemand vergiftet wird, was wird dann auf der Sterbeurkunde vermerkt?" oder auch "Luxusgefängnisse für die Reichen in Amerika".

Giftmischerin soll Fentanyl in Cocktail gemischt haben