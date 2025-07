USA-Reisende aufgepasst: Deswegen könnte der Trip teurer werden als gedacht

Alles in Kürze

Das neue Haushaltsgesetz wurde bereits von US-Präsident Donald Trump (79) gegengezeichnet. Wann es in Kraft tritt, ist aber noch nicht bekannt. © Daniel Torok/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Laut einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtensenders "CNBC" müssen Besucher schon bald eine sogenannte "Visa Integrity Fee" (zu Deutsch: "Visa-Integritätsgebühr") von mindestens 250 US-Dollar (umgerechnet circa 214 Euro) bezahlen, bevor sie in die USA einreisen dürfen.

Dieser Betrag fällt zunächst nur für den Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 30. September 2025 - das laufende Steuerjahr - an. Nach dem Ende dieser Phase kann das Heimatschutzministerium den Betrag auch noch höher setzen. Neben den 250 Dollar werden auch noch weitere Bearbeitungsgebühren berechnet.

Dabei gilt dieser "Pfand" für all jene Reisende, die ein Visum benötigen, aber nicht in die USA einwandern wollen. Darunter fallen Touristen, Geschäftsreisende und Studenten aus aller Welt, welche länger als 90 Tage in dem Land bleiben möchten.

Jeder, der mithilfe des ESTA-Verfahrens in die USA einreist, braucht die Gebühr nicht zu bezahlen.