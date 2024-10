Vergrabener Teppich alarmiert Leichenspürhunde – die Wahrheit überrascht!

Katie Santry, eine Content-Creatorin aus den USA , teilte in einem Video ihre Vermutung, dass es in ihrem Haus spuken könnte.

Zwei Leichenspürhunde haben sofort angeschlagen. © Screenshot/TikTok/@katiesantry

Katie rief die Polizei, die zunächst wenig Verdacht schöpfte und ihr Haus verließ, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen. Doch nachdem die Videos viral gegangen waren, meldeten sich die Beamten wenige Tage später erneut und erklärten, dass sie der Sache nachgehen wollten.

Am Donnerstag, was Katie in einem weiteren TikTok dokumentierte, kam die Polizei mit Leichenspürhunden. Zu Überraschung der Zuschauer schlugen gleich zwei verschiedene Hunde an derselben Stelle an, was weitere Spekulationen und Ängste schürte.

Am Freitagmorgen begannen die Ausgrabungen, doch die Beamten stellten überrascht fest, dass keine menschlichen Überreste gefunden wurden.

In einem Update auf TikTok beschrieb Katie das Erlebnis als "das absurdeste, verrückteste Ereignis ihres Lebens" und wunderte sich weiterhin, warum beide Leichenspürhunde angeschlagen hatten und was mit ihrem Laptop passiert sei.

"Lasst uns Gott danken, dass es keine Leiche gibt", scherzte sie. "Ich kann in meinem Haus bleiben. Jeder weiß zwar jetzt, wo ich wohne, aber zumindest spukt es hier nicht. Aber wer hat meinen Laptop kaputtgemacht?"