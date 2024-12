Vierfachmord in den USA: Anwalt von berühmtem Serienmörder findet den Fall "faszinierend"

Kohberger wird verdächtigt, die vier Studenten Kaylee Goncalves (†21), Madison Mogen (†21), Xana Kernodle (†20) und Ethan Chapin (†20) in der Nacht zum 13. November 2022 überfallen und ermordet zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Bryan Christopher Kohberger (30, r.) steht im Verdacht, die Studenten Kaylee, Madison, Xana und Ethan (rote Markierung) ermordet zu haben. © Monroe County Correctional Facility, Instagram/kayleegoncalves

Bundy entkam 1977 aus einem Gefängnis in Colorado - wo die Todesstrafe bald für verfassungswidrig erklärt werden sollte - nur um nach Florida zu flüchten und dort nach weiteren Morden in der Todeszelle zu landen.

Ähnlich könnte es nun auch bei Kohberger laufen, der im angrenzenden US-Bundesstaat Washington wohnte, während sich die Tat selbst allerdings in Idaho abspielte.

"Hier ist ein Typ, der zehn Meilen von einem Staat, in dem es keine Todesstrafe und eine aktive Verteidigung für geistige Gesundheit gibt, in einen Staat fährt, in dem es keine Verteidigung für geistige Gesundheit gibt und wo die Todesstrafe sehr aktiv ist", sagte Browne.

"Ich finde das einfach faszinierend. Ich weiß nicht, was ich daraus schließen soll, aber ich weiß, dass das die Fakten sind", so der Rechtsanwalt.

"In Teds Fall ist es ziemlich klar, dass es ein Machtkampf war, viel mehr als Sex. Alle seine Opfer wurden nicht sexuell missbraucht. Viele Leute wissen das nicht", sagte Browne. "Was Kohbergers Fall betrifft, so ist das Motiv nicht bekannt."

"Ich habe keine Ahnung, was die Theorie des Staates darüber ist, warum Kohberger diese Leute in diesem Haus ausgesucht hat, um zu töten und ein Messer zu hinterlassen, an dem sich DNA befindet", so der Anwalt. Dementsprechend gespannt sei er nun auf das Urteil.

Der Prozess gegen Bryan Kohberger soll im nächsten Jahr beginnen.