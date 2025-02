Vom Pech verfolgt: Fahrerin rast in "Chinesische Mauer" - schon wieder!

Betreiber eines Restaurants in Long Island (New York, USA) haben kein Glück bei der Wahl ihres Standorts. Schon wieder raste eine Autofahrerin in ihr Lokal.

Von Christian Beck

Oyster Bay (New York, USA) - Die Betreiber sollten vielleicht über einen neuen Standort nachdenken: Eine Autofahrerin ist im US-Bundesstaat New York in ein chinesisches Restaurant gerast, nach einem ähnlichen Vorfall im Jahr zuvor!

Flammen schlagen nach dem Unfall an einem chinesischen Restaurant in Long Island (New York, USA) meterhoch in die Luft. © Fotomontage: Facebook/Bethpage Fire Department Die Feuerwehr teilte auf Facebook Fotos und ein Video des Crashs, der sich in der Nacht zum gestrigen Dienstag, gegen 23.24 Uhr (Ortszeit) an einem Lokal in Long Island ereignete. Wie "New York Post" nach Angaben von Behörden schrieb, verlor eine Autofahrerin (57) die Kontrolle über ihren SUV der Marke Hyundai und kam von der Straße ab. Zunächst rammte sie einen geparkten Mustang und VW weg, bevor sie in das chinesische Restaurant "Great Wall" (auf Deutsch: "Große Mauer" oder "Chinesische Mauer") als Teil eines Einkaufszentrums krachte. Bilder zeigen, wie der gekippte Hyundai lichterloh in Flammen steht und Feuerwehrleute mit der Brandbekämpfung beschäftigt sind. Die Flammen konnten laut Bericht jedoch schnell gelöscht werden. USA US-Vize J.D. Vance reist nach München: Kurs mit Deutschland klären Die Hyundai-Fahrerin wurde laut "CBS News" von Passanten aus dem Auto befreit und kam verletzt in ein Krankenhaus. Auch ein Mann (30), der in dem Mustang saß, erlitt Verletzungen. Nach Angaben der Feuerwehr gab es "ironischerweise" im Januar 2024 einen ähnlichen Vorfall an derselben Stelle.

Die Feuerwehr brachte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. © Fotomontage: Facebook/Bethpage Fire Department

2024 bretterte eine Autofahrerin in das chinesische Restaurant