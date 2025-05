Wegen Missgeschick: TikTok-Star wird am Flughafen vom Sicherheitspersonal ausgelacht

In einem Video erklärte die 21-Jährige, dass sie beim Check-in versehentlich ein falsches Gepäckstück abgab. Daraufhin sprach sie eine Mitarbeiterin der US-Bundesbehörde TSA (Transportation Security Administration) an.

Jos kann ihre Reise nach London trotzdem genießen. © Screenshot/Instagram/officiallyjanina

Die 21-Jährige erklärte diesem daraufhin höflich, eine andere Angestellte habe ihr gesagt, sie solle sich hier anstellen - zusätzlich zeigte sie auch auf die Frau.

Diese drehte sich jedoch sofort um und sagte schnippisch: "Nein, nein, ich meinte, du sollst durch die normale Schlange gehen."

Daraufhin habe das gesamte Sicherheitspersonal angefangen, sich über Jos lustig zu machen und sie auszulachen.

"Ich wurde einfach still, weil mir das so peinlich war", so die Influencerin unter Tränen. Doch es wurde noch schlimmer: Als sie später endlich durch den Check-in gehen konnte, legte sie ihr Gepäckstück in eine Wanne, um es durch den Gepäckscanner zu schieben.