Weil sie sich belästigt fühlte: Frau sticht auf Hund ihres Freundes ein!

Der zweijährige Pitbull erlitt bei dem Angriff Schnittwunden, die stark bluteten. (Symbolbild) © 123RF/maryswift

Megan Lynn Mileskiewicz wurde am 29. Dezember verhaftet und beschuldigt, dem Hund ihres Lebensgefährten schwere Verletzungen zugefügt zu haben.

Die Polizei wurde am Morgen über den Vorfall informiert, bei dem die 23-Jährige wiederholt auf den Hund ihres Lebensgefährten eingestochen haben soll.

Der Angriff ereignete sich in einem Wohnhaus am Russ Circle in Spring Hill vor den Augen mehrerer Familienmitglieder.

Der zweijährige Rüde erlitt bei dem Angriff zwei deutlich erkennbare Schnittwunden, die zwar nicht lebensbedrohlich waren, jedoch stark bluteten.