Wirbel um Bikini-Fotos von Kongress-Latina!

Bilder der US-Politikerin Anna Paulina Luna (35) versetzen das Internet in Schnappatmung. (Archivbild) © MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Anna Paulina Luna (35) sitzt seit dem Jahr 2023 für die Republikaner im Repräsentantenhaus und verfechtet dort die Politik von Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78).

Sie hat sogar deutsche Wurzeln, trug lange den Nachnamen Mayerhofer. Außerhalb der USA trat sie allerdings nie groß in Erscheinung. Bis jetzt.

Seit Mittwoch kursieren in den sozialen Medien Aufnahmen der 35-Jährigen in patriotischer Bademode: Ein Video etwa zeigt Luna in einem einteiligen Schwimmanzug mit der Aufschrift "Make America Great Again". Sie steht dabei vor einer amerikanischen Flagge, dreht ihren Po in die Kamera und zwinkert.

Während im Netz darüber diskutiert wird, ob solche Bilder einer hochrangigen Politikerin angemessen sind oder nicht, wittert die Kongressfrau eine linke Kampagne gegen sich.

"Man kann seine Zeit besser nutzen, als alte Model-Fotos von mir auszugraben. Die Linken versuchen daraus eine große Sache zu machen, obwohl sie eine Frau nicht mal definieren können. Sehr unintelligentes Verhalten. Kommt darüber hinweg", schrieb sie in einem Beitrag auf X.