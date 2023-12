Wohnungslose in Los Angeles können aufatmen: Obdachlosen-Killer gefasst

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Nach dem gewaltsamen Tod von drei Obdachlosen und einem weiteren Mann in Los Angeles hat die Staatsanwaltschaft in Kalifornien Mordanklage erhoben. Der 33-jährige Tatverdächtige Jerrid Joseph Powell sei wegen vierfachen Mordes angeklagt worden, teilte die Behörde am Montag mit.