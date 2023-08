Vegan-Influencerin (†39) ernährte sich jahrelang nur von Früchten und Saft - Nun ist sie tot

In ihren letzten Posts beschwor Zhanna immer noch die Vorteile ihrer Radikal-Diät. Doch da ging es ihr offenbar schon nicht mehr gut... © Montage: Instagram/rawveganfoodchef

In den Monaten vor ihrem tragischen Tod ging es der 39-jährigen Russin - die zuletzt in Thailand lebte und in einem veganen Cafè arbeitete - offenbar überhaupt nicht mehr gut.



Hager und krank, habe Zhanna zuletzt gewirkt, berichtete eine gute Freundin dem russischen Portal 116. "Es war beängstigend, sie anzusehen", schildert sie. "Ihre Hände waren wie die meiner zwölfjährigen Schwester, so dünn." Dabei habe sie "immer so fröhlich gewirkt", so "voller Energie", erinnert sich die Hinterbliebene.

Auch andere Freunde waren besorgt, flehten die Influencerin an, ins Krankenhaus zu gehen - doch von dort haute Zhanna sofort wieder ab und reiste stattdessen nach Malaysia. Sie habe keine Zeit, um zum Arzt zu gehen, sagte sie noch zu ihrer Freundin. Lieber wolle sie "spirituelle Heilung" suchen.

Zhanna D'Art starb am 21. Juli in einem Krankenhaus in Malaysia, offenbar an einer Cholera-ähnlichen Infektion. Ihre Mutter glaubt hingegen, dass die geliebte Tochter an Erschöpfung gestorben sei. An ihrem Todestag wollte sie zu Ihrer Familie nach Russland fliegen.