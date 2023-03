Horror-Eltern lassen Baby verhungern, weil es sich nur durch Sonnenlicht ernähren soll

Damals weigerte sich der Russe, seine gebärende Frau in eine Entbindungsklinik zu lassen. Die 33-Jährige musste ihren Sohn völlig auf sich allein gestellt zu Hause auf die Welt bringen.

Wie die Ermittler herausfanden, begann Maxim schon bei der Geburt, die Zügel in die Hand zu nehmen.

Maxim Lyutyi, ein selbsternannter Lifestyle-Coach, ist in Russland als "radikaler Rohköstler" bekannt. Und er habe bei seinem Sohn Kosmos ein grausames Exempel statuieren wollen: Das Neugeborene sollte komplett Prana ernährt werden.

Oxana Mironova (33) habe ihr Kind zwar heimlich gestillt, doch der Junge verhungerte schließlich. © Screenshot Twitter/@chatosechatolin

Danach begann der Prana-Anhänger seinen Plan weiter durchzusetzen: Er habe seiner Freundin Oxana laut Mirror verboten, das Baby zu stillen. Doch dies soll die Russin nicht übers Herz gebracht haben.

"Oxana erzählte, dass sie das Baby heimlich gefüttert hat", erklärt ihre Mutter Galina. Immer wenn Maxim das Haus verließ, soll die 33-Jährige den Säugling angelegt haben.

Galina glaubt, dass ihre Tochter von Maxim in eine gefährliche Sekte gelockt worden war. "Er wollte an dem Kind experimentieren, es rein mit der Sonne ernähren und dann andere damit werben, dass man so essen kann."

"Ich hatte ein schlechtes Gefühl und sagte ihr, dass Maxim verrückt sei, aber sie hörte nicht auf mich", erinnert sich Kosmos Großmutter. "Oxana lebte dort wie ein Versuchskaninchen. Sie war seine Sklavin."