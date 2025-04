Vergiftete Ostereier: Racheakt gegen Ex endet für zwei Kinder tödlich

Maranhão (Brasilien) - In einem perfiden Rachefeldzug vergiftete eine Brasilianerin (35) offenbar Schoko-Ostereier , um sich an der neuen Freundin ihres Ex-Mannes zu rächen. Doch statt der Rivalin traf das tödliche Geschenk die Kinder - mit tragischen Folgen.

Was wie eine nette Geste wirkte, entpuppte sich jedoch als grausamer Racheakt: Die Süßigkeiten waren vergiftet - und offenbar für die neue Partnerin ihres Ex, Mirian Lira (32), bestimmt.

Nach dem schrecklichen Tod ihres siebenjährigen Bruders Luis ist am Montag auch die 13 Jahre alte Evelyn an den Folgen eines vergifteten Ostereis gestorben, berichtete die brasilianische Nachrichtenplattform G1 .

Während Luis (†7) bereits am Donnerstag an den Folgen eines Herzstillstands starb, kämpfte Evelyn (†13) noch um ihr Leben, vergeblich. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Variety Vault

Während Luis bereits am Donnerstag an den Folgen eines Herzstillstands starb, kämpfte Evelyn noch um ihr Leben. Am Montag erlag auch sie einem multiplen Organversagen.

Die Mutter der Kinder befindet sich hingegen in stabilem Zustand und soll in den nächsten Tagen entlassen werden.

Am 17. April konnte die Polizei Jordélia Pereira Barbosa festnehmen - sie wurde beim Aussteigen aus einem Bus gefasst und inhaftiert.

Jordélia bestreitet jegliche Schuld und behauptet, die Schokolade nicht vergiftet zu haben.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Offenbar hat die Polizei bereits ausreichend Beweise gegen die 35-Jährige gesammelt.