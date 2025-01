Ende von "Generation Alpha": Im neuen Jahr folgt die Generation ...

Prognosen zufolge wird die neue Generation in einer stark digitalisierten Welt aufwachsen. (Symbolbild) © 123RF/itchaznong

Während Bezeichnungen wie "Gen Z", "Boomer" oder "Millenials" noch halbwegs cool klingen, dürfen sich Neugeborene ab dem 1. Januar 2025 anhören, Teil der "Generation Beta" zu sein.

Dieser unspektakuläre Name ergibt sich dabei aus dem griechischen Alphabet, schließlich war seit 2010 von einer "Generation Alpha" die Rede. Auf Alpha folgt wohl oder übel Beta.

Nichtsdestotrotz stehen auch der nächsten Generation spannende Zeiten bevor, ist sich der australische Sozialforscher Mark McCrindle sicher. Viele der künftig Geborenen werden nämlich das 22. Jahrhundert erleben!

Und es gibt noch mehr: "Während die Generation Alpha den Aufstieg intelligenter Technologien und künstlicher Intelligenz erlebt hat, wird Generation Beta in einer Zeit leben, in der KI und Automatisierung vollständig in den Alltag eingebettet sind", schreibt McCrindle in einem Blogeintrag.

Doch nicht alle Aussichten für die Zukunft der Betas sind rosig.