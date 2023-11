Vor den Augen der dreijährigen Tochter: Kaltblütiger Halloween-Mord!

Das spätere Opfer hatte vor der Tat noch ein paar Worte mit seinem Mörder gewechselt. © Screenshot/X/RafaelDavidNC

Der Vorfall ereignete sich infobae zufolge am Dienstag in Soacha, einer 500.000-Einwohner-Stadt in Zentralkolumbien.

Halloween ist in Kolumbien sehr beliebt und wird sehr farbenfroh und kreativ gefeiert. So zogen am Dienstag Kinder durch die Nachbarschaft und klingelten an den Türen, um Süßigkeiten "zu ergaunern".

Es ist erklärtes Ziel, dass es dabei auch gruselig zugehen darf. Aber so gruselig, wie es in Soacha zuging, lässt einen sprachlos zurück.

Ein Mann verließ gerade ein gut besuchtes Geschäft und hielt seine kleine Tochter an der Hand. Vor dem Geschäft wartete der Killer: weiße Hose, weißer Kapuzenpullover.

Die beiden schauten sich kurz an und wechselten ein paar Worte miteinander. Aber der Vater schien den Mann nicht zu kennen und ging einfach weiter.

In dem Moment, wo der Vater mit seiner Tochter dem Mann in Weiß den Rücken zukehrte, zog dieser eine Waffe und schoss dem Vater vor den Augen seiner dreijährigen Tochter direkt in den Kopf!