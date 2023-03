Wal kollidiert mit Segelboot, es sinkt innerhalb von Minuten: Crew kann sich in letzter Sekunde retten!

So hätten sie im Notfall mehrere Wochen auf hoher See überleben können, doch dank geschickter Kommunikation war dies nicht nötig.

"Die zweite Pizza war gerade aus dem Ofen gekommen, und ich dippte gerade ein Stück in ein Ranch-Dressing. Die hintere Hälfte des Bootes hob sich heftig nach oben und nach Steuerbord", wird der erfahrene Segler durch The Guardian zitiert.

Rick Rodriguez lebte Vollzeit auf seinem Segelboot, der "Raindancer", welches er selbst renoviert hatte. © Screenshot/Instagram/@ricki_rod

Die Gruppe wollte ursprünglich von den Galapagosinseln innerhalb von drei Wochen nach Französisch-Polynesien segeln. Doch dann wurde ihre Reise durch das Meeressäugetier nach 13 Tagen abrupt beendet.

Gestrandet auf einer Rettungsinsel sowie einem Rettungsboot wurden die vier Schiffbrüchigen dann von einem Katamaran, der "Rolling Stones", gerettet. Der Skipper des Schiffes Geoff Stone wurde durch einen Freund des 42-Jährigen über das Unglück informiert. Zusammen mit der peruanischen Küstenwache organisierte er dann die Rettungsaktion.

Auch wenn zum Glück alle unverletzt blieben, war es für Rick Rodriguez ein herber Schicksalsschlag. Denn sein Schiff, die "Raindancer", war sein Zuhause.

"Ich werde mich für den Rest meines Lebens an dieses Boot erinnern. Was von meinem Zuhause übrig ist, die Bilder an der Wand, Habseligkeiten, Pizza im Ofen, Kameras, Tagebücher, all das wird das Meer für immer bewahren", schrieb der Segler auf Instagram.

Der Unfall liegt zwar noch gar nicht so lange in der Vergangenheit, aber der 42-Jährige ist schon wieder bereit für neue Abenteuer auf hoher See.