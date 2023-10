Wegen Geburtstagstorte: Frau bringt Ex (†27) ihres Freundes um

Yamila Daniela Benítez (†27) kümmerte sich rührend um ihre Tochter. Unterhaltsfragen waren mit dem Ex-Freund und Vater des Kindes aber oft ein Streitthema. © Screenshot/Facebook/Shamira Belen Marina Benitez

Das schreckliche Verbrechen geschah am Mittwochnachmittag in Villa Diamante (Argentinien). Yamila suchte nach Angaben ihrer Schwester, Shamira Benítez - ihren Ex-Freund - auf, um ihn darum zu bitten, sich an der Geburtstagstorte für die gemeinsame Tochter zu beteiligen, die an diesem Tag acht Jahre alt wurde.

Aber eine Kooperation fand leider nicht statt. Vielmehr eskalierte "La Cuarta" zufolge die Situation: Sowohl ihr Ex-Freund als auch dessen neue Partnerin begannen, Steine auf die 27-Jährige zu werfen, worauf sie die Flucht ergriff.

Aber das Paar gab sich damit nicht zufrieden! Sie machten sich in der Nacht nach ihrem Besuch völlig enthemmt auf die Suche nach der verhassten Ex-Freundin. Es war schließlich die neue Freundin, Adriana Hernández (31), welche ihre "Vorgängerin" auf der Straße aufspürte.

Es wurden aber keine Worte mehr gewechselt. Die 31-Jährige rastete völlig aus und stach mehrfach mit einem Messer in den Unterleib der Mutter des Geburtstagskindes!