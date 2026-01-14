Wegen Trumps Plänen: Dänemark schickt mehr Truppen nach Grönland

Kopenhagen - Donald Trump (79) droht immer wieder mit der Annexion Grönlands . Jetzt kündigt Dänemark an, mehr Truppen auf die arktische Insel zu schicken.

Dänemarks Außenminister Lars Loekke Rasmussen (61) und Grönlands Außenministerin Vivian Motzfeldt (53). © Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung des dänischen Außenministeriums und des grönländischen Ministeriums für Äußeres und Forschung hervor.

Dies geschehe demnach im Zusammenhang mit militärischen Übungen mit sowohl Flugzeugen, Schiffen als auch Soldaten - und in enger Zusammenarbeit mit NATO-Verbündeten.

Ziel sei es, die Fähigkeit zum Einsatz unter den besonderen Bedingungen in der Arktis zu trainieren und die Präsenz des Verteidigungsbündnisses zu stärken.

Bei den Übungsaktivitäten könne es sich laut der Mitteilung unter anderem um die Unterstützung grönländischer Behörden wie der Polizei, die Überwachung systemrelevanter Anlagen, den Einsatz von Kampfflugzeugen in und um Grönland, die Lösung von Marineaufgaben sowie die Entgegennahme alliierter Truppen handeln.