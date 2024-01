Weil er sie "erlösen" wollte: 85-Jähriger tötet Ehefrau auf bestialische Art

Essex (England) - Ein 85-jähriger Brite hatte von seiner kranken Frau die Nase voll. Also entschied er sich kurzerhand, seine bessere Hälfte umzubringen. Allerdings nicht auf die feine englische Art.

John Berry (85) muss für ein Jahrzehnt ins Gefängnis. © Screenshot/essex.police.uk

John Berry lernt auf seine alten Tage noch einmal etwas Neues kennen, nämlich schwedische Gardinen. Wegen des bestialischen Mordes an seiner eigenen Ehefrau muss der Engländer für zehn Jahre in den Knast.

Wie BBC News berichtete, gab Berry zu, die 80 Jahre alte Edna, mit der er 61 Jahre verheiratet war, in ihrem gemeinsamen Haus getötet zu haben. Als Edna, die inzwischen an Alzheimer erkrankt war, ihren Mann am Tattag getreten und gekratzt hatte, habe der 85-Jährige laut eigenen Aussagen die Beherrschung verloren.

Vor Gericht kam das komplette Ausmaß der Tat ans Licht. Demnach hätten Rettungskräfte die übel zugerichtete Seniorin auf dem Boden ihres Schlafzimmers gefunden. Neben ihrem Kopf lagen Hammer und Meißel, beide waren blutverschmiert.

Mit den Werkzeugen und einem Baseballschläger soll Berry mindestens 14 Mal auf seine wehrlose Frau eingeprügelt haben. Auf die Frage, mit wie viel Kraft er zugeschlagen habe, antwortete er: "Offensichtlich nicht genug."