Zombie-Seuche CWD befällt immer mehr Hirsche: Übertragung auf Menschen möglich?

Die Zombie-Seuche CWD befällt viele Hirscharten und ist auf dem Vormarsch. (Symbolbild) © 123rf/pisces2386

Orientierungslosigkeit, Stolpern, Ausfallerscheinungen: Die Zombiekrankheit CWD breitet sich in Kanada ungebremst aus. Für die infizierten Tiere endet die Krankheit immer tödlich - ein Gegenmittel ist nicht bekannt.

Waren zuvor Fälle infizierter Elche aus den kanadischen Provinzen Sasketchwan und Alberta bekannt, vermelden die Behörden nun, dass die Seuche inzwischen die an der Pazifikküste gelegene Provinz British-Columbia erreicht habe. Man habe CWD ("Chronic Wasting Disease", deutsch: "Chronische Auszehrungskrankheit") bei zwei Hirsch-Kadavern nachweisen können, berichtet der Sender CBC.

CWD ähnelt Rinderwahn (BSE) bei Kühen und steht im Verdacht beim Menschen die unheilbare Creutzfeldt-Jakob-Krankheit auszulösen - Eine neurodegenerative Erkrankung, die das Gehirn innerhalb von Wochen völlig zerstört und zwangsläufig zum Tod führt. Wie BSE und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit wird auch CWD durch fehlgebildete Proteine (sogenannte Prione), die das Gehirn befallen, ausgelöst.

Es wird angenommen, dass CWD insbesondere über den Kot infizierter Tiere oder den Verzehr verseuchten Fleisches übertragen wird.

Wie viele Tiere bereits infiziert sind, sei unklar. In der Provinz Alberta wurde in der Saison 2022/23 die Krankheit in 23 Prozent aller untersuchten Proben nachgewiesen.