Die Nerven lagen blank: Schlafloses Baby sorgt für Polizeieinsatz

Landshut - Ein Baby , das nicht ins Bett will und plötzlich Blaulicht vor der Haustür: In Niederbayern hat ein nächtliches Einschlafdrama die Beziehung der Eltern derart auf die Probe gestellt, dass am Ende die Polizei als Streitschlichter gefragt war.

Der Nachwuchs wollte partout nicht ins Bett. (Symbolbild) © aleksandraiarosh/123RF

Die Beamten wurde am Dienstag gegen 22.30 Uhr über die heftige Auseinandersetzung des Pärchens in Landshut informiert, wie die Polizei mitteilte.

Der Auslöser für den Zoff: Der Nachwuchs verweigerte konsequent den Gang ins Bett.

Als die Beamten eintrafen, war weniger Durchsetzungsvermögen als Feingefühl gefragt. Statt Handschellen brauchte es diplomatisches Geschick.

"Die eingesetzten Beamten konnten die Situation vor Ort beruhigen und den Streit schlichten", hieß es vonseiten der örtlichen Polizei.