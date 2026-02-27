Nach unbemerkter Corona-Infektion: Baby plötzlich wie versteinert

Fleetwood (England) - Von heute auf morgen änderte sich für eine Familie aus England einfach alles: Bei der kleinen Lettie wurde eine seltene Hirnerkrankung festgestellt, wodurch das 22 Monate alte Baby all seine erlernten Fähigkeiten verlor und mit einem Mal ans Bett gefesselt ist. Alles begann mit einer Corona-Infektion, die keiner mitbekam.

Die kleine Lettie (22 Monate) leidet unter einer seltenen Hirnerkrankung, die durch eine Virusinfektion ausgelöst wurde. Seitdem ist das Mädchen wie gelähmt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/thesmithfamily0205

An jenem Tag, der das Leben von Jack, Zuzanna und ihrem Töchterchen mit einem Mal umkrempeln sollte, verweigerte die damals 17 Monate alte Lettie plötzlich ihr Frühstück. Innerhalb der nächsten Stunde musste sich das Mädchen übergeben, wurde blass und konnte nicht mehr richtig atmen. Schließlich brach sie im Arm ihres 23-jährigen Vaters zusammen.

Nachdem ein Rettungswagen das Kind in ein Krankenhaus in Lancashire gebracht hatte, vermutete man dort einen Fieberkrampf. Doch ihre Eltern bewiesen laut Mirror das richtige Bauchgefühl, als sie auf weitere Untersuchungen bestanden. Unterdessen war Letties Haut lila und fleckig geworden.

Vier Tage nach ihre Einlieferung fiel schließlich die erschütternde Diagnose: Lettie leidet unter einer seltenen Hirnerkrankung namens akute nekrotisierende Enzephalopathie (ANE) – ausgelöst durch eine asymptomatische Covid-19-Infektion.

Das Leiden hatte Letties Hirnstamm, die Basalganglien und das Kleinhirn geschädigt. "Nicht Covid selbst hat den Schaden verursacht, sondern ihr Immunsystem, das überreagierte und sich gegen sich selbst richtete", erklärt Vater Jack und fügt hinzu, dass weder er noch seine Partnerin gemerkt hatten, dass das Mädchen an Corona erkrankt war.

"Am Tag zuvor war sie noch völlig gesund gewesen und hatte sogar zum ersten Mal 'Ich liebe dich' gesagt."