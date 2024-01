Drei Monate altes Baby mit schwerer Kokain-Vergiftung im Krankenhaus!

Das Baby liegt nun auf der Kinderstation in Neapel. (Symbolbild) © mvaligursky/123RF

Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, habe das Baby die Droge höchstwahrscheinlich über die Muttermilch aufgenommen.

Ärzte der pädriatischen Abteilung testeten den Jungen am Mittwoch positiv auf Kokain, als er in einem sehr kritischen Zustand in das "Ruggi"-Krankenhaus in Salerno eingeliefert wurde.

Nachdem er dort behandelt wurde, sein Zustand sich aber nicht besserte, wurde das Kind per Hubschrauber in die Klinik "Santobono" nach Neapel geflogen.

Dort gelang es den Ärzten, das Baby zu stabilisieren. Es liegt nun auf der Kinderstation.