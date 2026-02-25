Frau erfährt Baby-Geschlecht und reagiert schockiert: Jetzt ist klar, was wirklich dahintersteckte
Los Angeles - Als eine werdende Mutter aus Los Angeles Anfang dieses Jahres das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes erfuhr, lief das Ganze völlig anders ab, als sie es sich erträumt hatte. Ihre fassungslose Reaktion auf die Misere wurde im Netz dann millionenfach geklickt. Was die Zuschauer nicht ahnten: Ihre Tränen flossen nicht nur aus Enttäuschung.
Lisa Jones ging mit ihrem "Gender-Reveal"-Fail im Januar aus guten Gründen viral: Eigentlich hatte sich die Blondine einen feierlichen Moment gewünscht, wie man ihn aus unzähligen Videos im Internet kennt. Dafür sollte ihr Mann, der das Geschlecht bereits kannte, eine farblich passende Konfetti-Kanone besorgen.
Am Ende gab es weder Konfetti noch einen magischen Augenblick: Lisa erfuhr zwischen Tür und Angel von ihrem Partner, dass sie ein Mädchen bekommen würden. Geschockt und überrumpelt blickte die US-Amerikanerin damals in die Kamera und brach in Tränen aus.
In einem neuen Video klärte Lisa nun die Hintergründe zu ihrer emotionalen Reaktion: "Was die Leute nicht wussten: Meine Reaktion bezog sich nicht nur auf das Geschlecht", schreibt sie auf Instagram. "Es war so viel mehr."
Lisa verlor im Mai 2023 innerhalb eines Tages ihre Mutter und ihren Vater. Im darauffolgenden Jahr begann sie schließlich das Haus ihrer Eltern auszuräumen.
Dass Aussortieren der Kleidung überließ sie dabei ihren Freunden, da dies einfach "zu schmerzhaft" für sie war. Dann fiel ihrer Cousine plötzlich etwas in die Hände.
Verstorbene Mutter ahnte Baby-Geschlecht
"Meine Cousine rief mich in den Kleiderschrank meiner Mutter. 'Hey, ich habe ein Shirt mit Etikett gefunden. Willst du es behalten?'", erinnert sich Lisa. Als sie sich das Kleidungsstück ansah, war schnell klar, dass es kein neuwertiges Shirt war, sondern ein Kleid - ein Babykleid.
"Dasselbe Kleid, das meine Mutter und ich beide hatten", erklärt Lisa bewegt. "Sie hatte das Kleid gekauft, bevor ich schwanger war und als sie krank war." Sie vermutet, dass ihre Mutter das Kleid in der Hoffnung gekauft hatte, dass sie es zusammen mit ihrer Tochter und Enkelin im Partnerlook tragen könne.
"Als ich erfuhr, dass wir ein Mädchen bekommen, dachte ich sofort an das Kleid", liest man im Video, wo Lisa das Geschehene zusammenfasst.
Sie glaubt fest daran, dass ihre Mutter sie trotz Tod "in diesem nächsten Lebensabschnitt begleiten" wird.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/gigglesbyjones