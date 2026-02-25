Wunder-Baby kommt dank Gebärmutterspende einer Toten zur Welt

London - Dass Hugo das Licht der Welt erblicken durfte, ist ein Wunder: Der Junge wurde als erstes Baby in Großbritannien nach der Gebärmuttertransplantation einer Toten geboren.

Steve Powell und Grace Bell durften kurz vor Weihnachten ihren Sohn Hugo begrüßen. Der Junge kam als erstes Kind in Großbritannien nach einer Gebärmuttertransplantation einer verstorbenen Spenderin auf die Welt. © Screenshot/Facebook/Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust

Seine Mutter, Grace Bell, kam selbst zwar mir gesunden Eierstöcken, aber ohne funktionsfähige Gebärmutter zur Welt und hat keine Menstruation. Von der Erkrankung namens Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom sind allein in Großbritannien 5000 Frauen betroffen.

Da sie und ihr Partner Steve Powell sich aber ein gemeinsames Kind wünschten, blieb nur die Möglichkeit der Transplantation oder einer Leihmutterschaft.

Grace hatte schließlich das Glück, eine passende Gebärmutter von einer Spenderin erhalten zu können.

"Ich denke jeden Tag an meine Spenderin und ihre Familie und bete, dass sie Frieden finden in dem Wissen, dass ihre Tochter mir das größte Geschenk gemacht hat: das Geschenk des Lebens", erklärt die frischgebackene Mutter laut BBC.

Vor rund zehn Wochen wurde Sohnemann Hugo mit einem Gewicht von knapp 3,2 Kilogramm im "Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital" in Westlondon geboren.