Wunder-Baby kommt dank Gebärmutterspende einer Toten zur Welt
London - Dass Hugo das Licht der Welt erblicken durfte, ist ein Wunder: Der Junge wurde als erstes Baby in Großbritannien nach der Gebärmuttertransplantation einer Toten geboren.
Seine Mutter, Grace Bell, kam selbst zwar mir gesunden Eierstöcken, aber ohne funktionsfähige Gebärmutter zur Welt und hat keine Menstruation. Von der Erkrankung namens Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom sind allein in Großbritannien 5000 Frauen betroffen.
Da sie und ihr Partner Steve Powell sich aber ein gemeinsames Kind wünschten, blieb nur die Möglichkeit der Transplantation oder einer Leihmutterschaft.
Grace hatte schließlich das Glück, eine passende Gebärmutter von einer Spenderin erhalten zu können.
"Ich denke jeden Tag an meine Spenderin und ihre Familie und bete, dass sie Frieden finden in dem Wissen, dass ihre Tochter mir das größte Geschenk gemacht hat: das Geschenk des Lebens", erklärt die frischgebackene Mutter laut BBC.
Vor rund zehn Wochen wurde Sohnemann Hugo mit einem Gewicht von knapp 3,2 Kilogramm im "Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital" in Westlondon geboren.
Eltern unterzogen sich nach Transplantation einer künstlichen Befruchtung
Die beteiligten Chirurgen bezeichneten die Geburt als "bahnbrechenden Moment", der Frauen mit ähnlichen Diagnosen Hoffnung geben könnte.
Grace wurde die Spender-Gebärmutter im Juni 2024 in einer zehnstündigen Operation eingesetzt. Einige Monate später unterzog sich das Paar dann einer IVF-Behandlung, also einer künstlichen Befruchtung außerhalb des Körpers.
Dass sowohl die Transplantation als auch die Schwangerschaft glückte, ist für Grace und Steve "ein Wunder". Noch immer kann die Mutter des kleinen Jungen ihr großes Glück nicht fassen: "Es fühlte sich an, als würde ich aus einem Traum erwachen."
Sie und ihr Partner würdigten die "Güte und Selbstlosigkeit" der Spenderin und dankten dem Ärzteteam in Oxford und London, das sie auf ihrem außergewöhnlichen Weg begleitet hatte.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust