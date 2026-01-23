Verunreinigte Flaschenmilch? Ermittlungen nach Tod zweier Babys
Bordeaux (Frankreich) - Zwei tragische Todesfälle beschäftigen derzeit die französische Justiz: Sind zwei Babys nach dem Verzehr von Pre-Milch gestorben?
Nach dem Tod der beiden Säuglinge haben die Behörden Ermittlungen wegen "möglicher Verunreinigung" der von den Babys verzehrten Flaschenmilch aufgenommen.
Bislang gebe es aber "noch keinen Beleg für einen Kausalzusammenhang zwischen der Babynahrung und den Symptomen der Säuglinge", teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mit. Beide Babys hatten Säuglingsnahrung der Nestlé-Marke Guigoz erhalten, die von einem Rückruf betroffen war.
Eines der Kinder war in der Nähe von Bordeaux am ersten Weihnachtstag geboren und Anfang Januar nach Verdauungsproblemen gestorben.
Bei ersten Analysen habe das Bakterium Bacillus cereus nicht nachgewiesen werden können, teilte der Staatsanwalt von Bordeaux, Renaud Gaudeul, mit. Es seien jedoch weitere Analysen im Gange, betonte er.
Im westfranzösischen Angers meldete sich am Mittwoch eine Mutter bei den Ermittlern, deren Tochter im Dezember im Alter von vier Wochen gestorben war. Das Baby war ebenfalls mit Flaschenmilch der Marke Guigoz gefüttert worden.
Säuglingsnahrung war von Rückruf betroffen
Ein Zusammenhang mit der Verunreinigung sei eine "ernstzunehmende Spur", sagte der Staatsanwalt Eric Brouillard. Es sei aber noch zu früh, um sie zur Hauptspur zu erklären. Er habe ein Labor mit dringenden Analysen beauftragt.
Anfang Januar musste der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé Babynahrung in etwa 60 Ländern, darunter auch in Deutschland, wegen möglicher Belastung mit Cereulid zurückrufen.
Am Mittwoch rief auch der französische Milchindustriekonzern Lactalis Säuglingsnahrung in mehreren Ländern zurück. Es bestand ebenfalls der Verdacht, dass diese Cereulid enthalten könnte. Die französischen Behörden verwiesen darauf, dass beide Unternehmen eine aus China gelieferte Substanz verwendeten.
Laut der Organisation Foodwatch handelt es sich bei der chinesischen Firma um einen der weltweit wenigen Lieferanten von Arachidonsäure (ARA), einer in Europa streng regulierten Substanz, die als Quelle für Omega-6-Fettsäuren in bestimmten Säuglingsmilchprodukten enthalten ist.
Cereulid ist eine Substanz bakteriellen Ursprungs, die Durchfall und Erbrechen verursachen kann.
Titelfoto: 123rf/jevgenijavin