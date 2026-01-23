Verunreinigte Flaschenmilch? Ermittlungen nach Tod zweier Babys

Bordeaux (Frankreich) - Zwei tragische Todesfälle beschäftigen derzeit die französische Justiz : Sind zwei Babys nach dem Verzehr von Pre-Milch gestorben?

Die beiden verstorbenen Säuglinge waren mit der gleichen Flaschenmilch gefüttert worden. (Symbolbild) © 123rf/jevgenijavin

Nach dem Tod der beiden Säuglinge haben die Behörden Ermittlungen wegen "möglicher Verunreinigung" der von den Babys verzehrten Flaschenmilch aufgenommen.

Bislang gebe es aber "noch keinen Beleg für einen Kausalzusammenhang zwischen der Babynahrung und den Symptomen der Säuglinge", teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mit. Beide Babys hatten Säuglingsnahrung der Nestlé-Marke Guigoz erhalten, die von einem Rückruf betroffen war.

Eines der Kinder war in der Nähe von Bordeaux am ersten Weihnachtstag geboren und Anfang Januar nach Verdauungsproblemen gestorben.

Bei ersten Analysen habe das Bakterium Bacillus cereus nicht nachgewiesen werden können, teilte der Staatsanwalt von Bordeaux, Renaud Gaudeul, mit. Es seien jedoch weitere Analysen im Gange, betonte er.

Im westfranzösischen Angers meldete sich am Mittwoch eine Mutter bei den Ermittlern, deren Tochter im Dezember im Alter von vier Wochen gestorben war. Das Baby war ebenfalls mit Flaschenmilch der Marke Guigoz gefüttert worden.