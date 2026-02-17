Mutter sieht nach schlafendem Baby: Was sie im Bettchen entdeckt, erschüttert sie zutiefst

Eine Mutter aus den USA will mit einem Video andere Eltern vor einer Gefahr im Babyzimmer warnen, die selbst ihr als Krankenschwester nicht aufgefallen war.

Von Anne-Sophie Mielke

Orange County (USA) - Wenn es um den Schlaf eines Babys geht, versucht man als Eltern, eine Umgebung zu schaffen, die so ungefährlich wie möglich ist. Dass man dabei auch mal versagen kann, zeigt die Geschichte einer Frau aus Kalifornien, die im Bett ihres Kindes eine erschreckende Entdeckung machen musste - obwohl sie es als ausgebildete Krankenschwester doch so viel besser wissen müsste!

Als eine Mutter nach ihrem zehn Monate alten Sohn sah, bemerkte sie einen dunklen Fleck in seinem Bettchen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/the.medical.mamas Shayna Babbs Tag verlief eigentlich wie immer: Am Vormittag legte sie ihren zehn Monate alten Sohn Parker für sein Vormittagsschläfchen hin. Anschließend schaltete sie das Babyfon ein und ging nach unten, um ihre anderen beiden Kinder zu betreuen. Als Parker ungewöhnlich lange schlief, entschloss sich die US-Amerikanerin, ihn wecken zu gehen. Da er so friedlich schlummerte, zückte Shayna kurzerhand ihr Handy, um das Kind zu filmen. Doch das Video sollte etwas festhalten, was die Mutter zutiefst "erschüttern" würde. "Sobald ich die Kamera näher heranzog, bemerkte ich schwarze Flecken auf seinem Gitterbett und seinem Gesicht – und mir stockte der Atem", erinnert sich Shayna gegenüber Newsweek. Baby Hebamme trennt Finger von Baby beim Nabelschnur-Durchschneiden ab Sofort hob sie Parker hoch und entdeckte unter seiner Brust eine künstliche Olive, die vom Deko-Baum stammte, der neben dem Gitterbett des Jungen stand.