Großer Bruder küsst vier Tage altes Baby: Wie das Mädchen reagiert, lässt Herzen hüpfen

Denver (USA) - Als sich das zweite Kind auf den Weg machte, hatte eine Mutter aus dem US-Bundesstaat Colorado Angst, dass sich ihr Erstgeborener eventuell zurückgestellt fühlen könnte. Nach der Geburt machten aber sowohl der Zweijährige als auch seine wenige Tage alte Schwester klar, dass diese Sorge völlig unbegründet war.

Als Theo (2) seine kleine Schwester Lenna küsste, begann das vier Tage alte Baby plötzlich zu lächeln. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/shelbywold

Shelby Wold wurde vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter. Nach der Geburt war die 32-Jährige vor allem auf die Reaktion ihres Sohnes Theo gespannt, der in der Vergangenheit eher eifersüchtig auf andere Babys reagiert hatte.

"Er hat immer viel geweint, wenn ich das Baby einer Freundin gehalten habe", erinnert sich die US-Amerikanerin im Gespräch mit PEOPLE.

Als sich Theo dann vier Tage nach der Geburt traute, seiner Schwester Lenna ein Küsschen zu geben, passierte etwas Zauberhaftes: Das Neugeborene fing an zu grinsen und lachte anschließend sogar mit offenem Mund. Ganz so, als würde es sich über die Zuneigung seines Bruders freuen.

Normalerweise beginnen Babys erst zwischen der sechsten und achten Lebenswoche, bewusst zu lächeln. Kurz nach der Geburt ist das Grinsen lediglich ein Reflex. Bei Lenna könnte man allerdings meinen, dass ihre Reaktion tatsächlich von Herzen kommt.

Die süße Interaktion zwischen Bruder und Baby-Schwester wurde auf Shelbys TikTok-Profil bereits mehr als 14 Millionen Mal angeklickt.