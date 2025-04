Mutter blickt aufs Babyfon: Wobei sie ihre Zwillinge erwischt, lässt Herzen schmelzen

Gold Coast (Australien) - Dass Zwillinge eine ganz besondere Bindung haben, ist kein Geheimnis. Trotzdem kam das, was eine Mutter in Down Under übers Babyfon beobachten konnte, völlig unerwartet für sie: Früh am Morgen war nämlich eines der Gitterbetten ihrer Zwillinge (2) plötzlich leer. Im anderen Bettchen spielten sich dafür allerdings zuckersüße Szenen ab.