Mutter lässt Schwester aufs Baby aufpassen: Als sie ihr Kind wiedersieht, trifft sie der Schlag

USA - Dieses Vertrauen ist mächtig erschüttert worden: B. Marie hat ihrer Schwester Alexis vor Kurzem ihre kleine Tochter Sevyn zum Aufpassen anvertraut. Als die Mutter ihr Baby einige Stunden später wiedersah, traf sie der Schlag. In einem TikTok-Video ist ihr Entsetzen gut zu hören: "Ich kann es nicht glauben", sagt die Frau aus den USA darin lauthals. Der Grund für ihre Aufregung ist unterdessen leicht zu erkennen.

Mama B. Marie war mehr als bedient, als sie ihre Tochter Sevyn wiedersah. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/iamb.marie

Mit großen Augen schaut die kleine Sevyn ihre wütende Mutter an, die mit ihrer Schwester schimpft. Das Kleinkind sitzt gerade im Auto von Alexis - allerdings völlig falsch angeschnallt.

Anstatt die Babyschale professionell zu fixieren, hat die junge Frau den unteren Teil einfach weggelassen. Zudem steht der Kindersitz falsch herum, ist daher nur notdürftig mit dem Anschnallgurt gesichert. Bei einem Unfall hätte sonst was passieren können.

Kein Wunder, dass die Mutter stinksauer ist. Doch zum Glück mischt sich in ihre aufgeregte Stimme auch immer wieder ein Lachen. Ganz offensichtlich kann sie ihrer Schwester nicht wirklich böse sein - zumal ihr Baby wohlbehalten zurück ist.

Zudem freut sich B. Marie inzwischen sehr darüber, dass ihr Video so erfolgreich viral gegangen ist. Seit Beginn der Woche sind nämlich mehr als acht Millionen Klicks zusammengekommen.

Es gibt sogar ein weiteres TikTok-Video, in dem sie mit ihrer Schwester mit Champagner darauf anstößt. Allerdings haben beide Frauen auch sonst noch einmal nachgelegt.