Mutter lässt Schwester aufs Baby aufpassen: Als sie ihr Kind wiedersieht, trifft sie der Schlag
USA - Dieses Vertrauen ist mächtig erschüttert worden: B. Marie hat ihrer Schwester Alexis vor Kurzem ihre kleine Tochter Sevyn zum Aufpassen anvertraut. Als die Mutter ihr Baby einige Stunden später wiedersah, traf sie der Schlag. In einem TikTok-Video ist ihr Entsetzen gut zu hören: "Ich kann es nicht glauben", sagt die Frau aus den USA darin lauthals. Der Grund für ihre Aufregung ist unterdessen leicht zu erkennen.
Mit großen Augen schaut die kleine Sevyn ihre wütende Mutter an, die mit ihrer Schwester schimpft. Das Kleinkind sitzt gerade im Auto von Alexis - allerdings völlig falsch angeschnallt.
Anstatt die Babyschale professionell zu fixieren, hat die junge Frau den unteren Teil einfach weggelassen. Zudem steht der Kindersitz falsch herum, ist daher nur notdürftig mit dem Anschnallgurt gesichert. Bei einem Unfall hätte sonst was passieren können.
Kein Wunder, dass die Mutter stinksauer ist. Doch zum Glück mischt sich in ihre aufgeregte Stimme auch immer wieder ein Lachen. Ganz offensichtlich kann sie ihrer Schwester nicht wirklich böse sein - zumal ihr Baby wohlbehalten zurück ist.
Zudem freut sich B. Marie inzwischen sehr darüber, dass ihr Video so erfolgreich viral gegangen ist. Seit Beginn der Woche sind nämlich mehr als acht Millionen Klicks zusammengekommen.
Es gibt sogar ein weiteres TikTok-Video, in dem sie mit ihrer Schwester mit Champagner darauf anstößt. Allerdings haben beide Frauen auch sonst noch einmal nachgelegt.
Auf virales TikTok-Video folgt zweiter Teil mit wichtiger Erklärung
In einem Folgevideo demonstriert B. Marie ihrer Schwester, wie genau die Babyschale korrekt im Auto fixiert wird. Diese hört aufmerksam zu, stellt auch Fragen - es besteht also Hoffnung.
Kein Wunder, dass Alexis unter diesen Umständen längst wieder auf Sevyn aufpassen durfte. Auf ihrem TikTok-Kanal hat sie ein entsprechendes Video geteilt, das sie zusammen mit dem kleinen Mädchen zeigt.
Zum Glück haben die Schwestern trotz der vielen Likes nicht vergessen, auch das eigentliche Thema im Auge zu behalten.
Sevyn dürfte von nun an also gut gesichert im Auto sitzen - ganz gleich, ob ihre Mutter oder ihre Tante am Steuer sitzt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/iamb.marie