Mutter kann wegen OP nicht stillen: Als das Baby alles andere verwehrt, tut Schwägerin etwas Überraschendes

Toronto (Kanada) - Eine Mutter aus Kanada musste in einer Ausnahmesituation eine heftige Entscheidung treffen - um das Überleben ihres Babys zu sichern. Dass Mama Abbi Warden diese Geschichte öffentlich machte, hatte sie im Vorfeld viel Überwindung gekostet. "Dies ist ein Beitrag, bei dem ich mir nicht sicher war, ob ich ihn teilen sollte", schreibt sie auf Instagram .

Die Mutter aus Kanada hatte vor ihrer Operation versucht, alles so gut es geht vorzubereiten. Doch ihre Tochter lehnte die abgepumpte Milch und auch die Pre-Variante ab. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/abbiwarden

Dann beginnt sie zu erzählen: Ihre sechs Monate alte Tochter sei noch voll gestillt. Wenn überhaupt, wäre der Säugling nur ein paar Mal per Flasche gefüttert worden. Doch nun stand Abbi eine "große Bauchoperation" bevor, die das Stillen für ein paar Tage nicht möglich machen sollte.

"Also habe ich einen Vorrat an Muttermilch eingefroren, Säuglingsnahrung als Reserve vorbereitet und mehrere Fläschchen für meinen Verlobten bereitgestellt."

Dabei gab es aber noch ein Problem: "Meine Muttermilch hat einen hohen Lipasegehalt. Sie riecht und schmeckt metallisch, wenn sie zu lange im Kühlschrank steht." Umso akribischer hatte sie beim Abpumpen darauf geachtet, ihre Milch anschließend so schnell wie möglich einzufrieren. "Ich dachte, ich hätte an alles gedacht", so die Kanadierin.

Neben der Angst vor dem anstehenden Eingriff an ihrem Körper hatte sich Abbi große Sorgen um die Versorgung ihrer kleinen Tochter gemacht. "Sie hatte in ihrem Leben kaum die Flasche genommen. Ich würde bald gar nicht mehr für sie da sein können."