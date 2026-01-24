Frau lässt sich künstlich befruchten: Als sie Baby bei Geburt sieht, verlangt sie sofort einen DNA-Test

Orlando (USA) - In den USA hat eine Frau das Baby eines fremden Paares zur Welt gebracht - ungewollt. Die schreckliche Verwechslung kam heraus, als man nach der Geburt einen DNA-Test machte, der zeigte, dass das Neugeborene mit keinem der Elternteile biologisch verwandt ist.

Das Paar hatte sich im vergangenen Jahr für eine künstliche Befruchtung entschlossen, die direkt erfolgreich verlief. (Symbolbild) © 123RF/bezikus

Die Frau und ihr Ehemann reichten Anfang Januar Klage beim Gericht Palm Beach County in Florida ein.

Alles begann damit, dass sich das Paar im März 2025 zu einer künstlichen Befruchtung in einer Kinderwunschklinik in Orlando entschloss. Bei der IVF-Behandlung hatte man der Frau ihre Eizelle, die zuvor außerhalb ihres Körpers mit dem Sperma ihres Partners befruchtet worden war, eingesetzt - das nahm die US-Amerikanerin zumindest an.

Dass der Klinik dabei ein schrecklicher Fehler unterlaufen sein muss, wurde den Eltern erst bei der Geburt ihrer Tochter im vergangenen Dezember klar. Beim ersten Blick auf den Säugling stellte das Paar fest, dass das Mädchen "das Aussehen eines nicht-kaukasischen Kindes" hatte, heißt es in einer Stellungnahme, die PEOPLE über den Anwalt der Kläger erhielt.

Da die Frau, die den Embryo ausgetragen hatte, aber kaukasisch war, ließ man einen DNA-Test durchführen, der die Befürchtungen der Eltern schließlich Realität werden ließ: Das Baby war mit keinem der beiden Elternteile genetisch verwandt.