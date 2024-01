"Nervtötendes Weinen" - Zwei Monate altes Baby mit Schädelbruch im Krankenhaus

Von den eigenen Eltern misshandelt: In Polen wurde ein erst zwei Monate altes Baby mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf.com/golibtolibov

Das Paar aus Kępno in Polen erklärte bei der polizeilichen Vernehmung, dass der Grund für ihr Vorgehen das "nervtötende Weinen des Babys" gewesen sei.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatten die Eltern das Kind vom 27. Oktober bis 30. Dezember 2023 gemeinsam misshandelt. Der Fall kam ans Licht, als die Mutter den Säugling am 30. November in ein Krankenhaus in Kępno brachte, berichtet das polnische Nachrichtenportal Interia.

Zu dem Zeitpunkt sei der Gesundheitszustand des Babys bereits so ernst gewesen, dass das Klinikpersonal beschloss, das Kind zur fachärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus in Poznań (deutsch: Posen) zu bringen. Denn: Das kleine Mädchen hatte einen Schädelbruch!

Ein Sprecher der Bezirksstaatsanwaltschaft in Ostrów Wielkopolski bestätigte inzwischen, dass dem Mädchen lebensbedrohliche Körperverletzungen zugefügt worden waren.