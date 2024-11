Influencer-Paar bekommt Zwillinge: Namen der Babys machen sprachlos

Los Angeles (USA) - Freudige Nachrichten von Reality-TV-Star Francesca Farago (31) und ihrem Partner Jesse Sullivan (35): Die beiden sind am 11. November Eltern geworden!

Francesca Farago (31) und Jesse Sullivan (35) sind am 11. November Eltern geworden. © Instagram/Screenshot/francescafarago

Dies teilte das Influencer-Pärchen bereits voller Glückseligkeit am Wochenende auf Instagram. Am gestrigen Sonntag machten sie schließlich auch die Namen der Neugeborenen öffentlich – und sorgten damit online für reichlich Gesprächsstoff.

Bereits vor der Geburt der Zwillinge waren gleich zwei Videos von Francesca viral gegangen, nachdem sie darin eine Liste mit all den Namen veröffentlicht hatte, die ihr zwar gefallen, die sie ihren Babys allerdings nicht geben wird.

Und die hatte es wirklich in sich. So fanden sich darauf nicht etwa typische Namen wie Max, Kylie oder Kate. Stattdessen handelte es sich hierbei um Worte, die in der englischen Sprache geläufig sind und einfach schön klingen. Darunter zum Beispiel Heart (Herz), Lovely (schön, liebevoll), Stone (Stein), Afternoon (Abend) und Story (Geschichte).

Kein Wunder also, dass die Zwillinge des "Too Hot To Handle"-Stars ähnlich ausgefallene Namen bekommen haben.

"Willkommen auf der Welt", schrieb Jesse am Sonntag auf seinem Instagram-Account und verkündete die Geburt seiner Tochter Poetry Lucia und seines Sohnes Locket Romance. Poetry ist das englische Wort für Poesie, Locket heißt übersetzt Medaillon, Romance Romanze.