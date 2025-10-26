Eltern beobachten ungeborenes Kind beim Ultraschall: Was sich das Baby dann traut, verblüfft alle
Michigan - Zu den schönsten Momenten während einer Schwangerschaft gehören für die meisten Eltern sicherlich die regelmäßigen Ultraschall-Termine. Einen Blick auf das sehnlichst erwartete, aber noch ungeborene Kind werfen zu können ist wirklich magisch! Für ein Paar aus Michigan lief das "Baby-Kino" allerdings etwas anders ab, als erwartet ...
Mara McCoy war zu diesem Zeitpunkt in der 20. Schwangerschaftswoche und hatte damit sozusagen die Halbzeit bis zur Geburt eingeläutet. Mit ihrem Ehemann Terrance war sie bei einer Routine-Untersuchung, wo auch ein Ultraschall vorgenommen wurde.
Die Beiden waren sicherlich ganz gerührt, als sie einen Blick auf ihre Tochter werfen konnten, die wahrscheinlich noch etwa 20 weitere Wochen im Bauch heranwachsen wird.
Was dann aber passierte war zumindest für Mutter Mara sowohl sichtbar als auch spürbar: "Babygirl hat beschlossen, mich heute anzugreifen", schreibt die US-Amerikanerin zu ihrem Video auf TikTok.
Im Clip sieht man, wie das ungeborene Kind sich während der Ultraschall-Aufnahme zunächst ganz ruhig verhält, bis es plötzlich mit der Faust ausholt und von Innen gegen die Bauchdecke seiner Mutter schlägt.
Ultraschall-Video wird millionenfach auf TikTok geklickt
"Das ist kein AI", fügt die Schwangere hinzu, um ihren Zuschauern zu versichern: Dies ist wirklich passiert!
Gegenüber PEOPLE erklärt Mara weiter: "Alle im Raum haben gelacht, als sie mich geschlagen hat." Ihr Clip wurde auf TikTok schon fast 3 Millionen Mal angeklickt.
"Das Video zeigt mir, wie frech sie schon ist!", meint die werdende Mutter amüsiert. "Sie könnte die nächste Ronda Rousey sein." Rousey ist eine 38-jährige, US-amerikanische Wrestlerin, Judoka und Mixed-Martial-Arts-Kämpferin.
Mittlerweile befindet sich die junge Frau in der 25. Schwangerschaftswoche und fiebert dem geschätzten Entbindungstermin am 2. Februar 2026 entgegen. "Wir wollen sie unbedingt kennenlernen!"
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/maramccoyy