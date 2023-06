Zuckersüße Baby-News: Dieser RB-Leipzig-Star ist wieder Papa geworden

Die Bildunterschrift "First 15 hours with our little Siena" (Dt.: Die ersten 15 Stunden mit unserer kleinen Siena) ist mit einem grünen Herz verziert und lässt nur erahnen, wie happy die Familie gerade sein muss.

Das kleine Mädchen ist mutmaßlich am heutigen Freitag auf die Welt gekommen und trägt den Namen Siena, wie Shanga am Abend auf Instagram verriet. Die kleine Florence (4) ist damit jetzt eine große Schwester und sicher mächtig stolz.

Der Schwede ist bereits Vater: Seine Tochter Florence (heute 4) kam im August 2018 zur Welt und durfte auch schon ab und zu mit ins Stadion. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Den ersten richtigen Babybauch-Post bekamen Shangas Follower aber erst Mitte April zu sehen. Damals kündigte sie an, dass nur noch ein Viertel der Schwangerschaft vor ihr lag.

Dieses Viertel ist nun vorbei und die glückliche Familie hat nun hoffentlich ein bisschen Zeit, den Nachwuchs gebührend zu begrüßen und kennenzulernen.

Forsberg ist gerade erst von der schwedischen Nationalmannschaft zurückgekehrt, wo er beim EM-Quali-Spiel gegen Österreich (0:2) in der Startelf gestanden hat. Er wird deshalb erst am 15. Juli wieder am RB-Trainingsgelände aufschlagen, um in die Saisonvorbereitung zu starten.

Der erste Härtetest wartet am 12. August auf die Bullen: Sie treten im Supercup gegen den amtierenden Deutschen Meister FC Bayern in München an.