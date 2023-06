Bis in die frühen Morgenstunden: So feierte RB Leipzig den Titelgewinn

Berlin/Leipzig - Diese Nacht werden die Spieler von RB Leipzig vermutlich so schnell nicht vergessen! Nach dem Gewinn des DFB-Pokals am Samstagabend war für die Sachsen Party angesagt. Teils bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert.

Bereits auf der Bank wurde nach dem Abpfiff das ein oder andere Becherchen hintergekippt. © Tom Weller/dpa

Um die 1000 Gäste, darunter beispielsweise Schlagerstar Florian Silbereisen (41) bejubelten auf der Partylocation mit dem Team den 2:0-Sieg über Eintracht Frankfurt und den zweiten Titel der Vereinsgeschichte.

Zuvor ließen sich die selbsternannten Partyungeheuer Amadou Haidara (25) und Mohamed Simakan (23) schon im Mannschaftsbus feiern. In mehreren Instagram-Storys der RB-Stars wird ausgelassen der Pokal in die Höhe gestemmt. Christopher Nkunku (25) filmte sich selbst beim fröhlichen Singen.

Nach einem Zwischenstopp im Teamhotel ging es im Club Theater Berlin schließlich richtig zur Sache. Einige Vereinsmitglieder, darunter auch Trainer Marco Rose (46), kündigten bereits im Vorfeld an, dass ordentlich gebechert werden würde.

Torschütze Dominik Szoboszlai (22) postete die letzte Instagram-Story gegen 5 Uhr morgens - es wurde also eine lange Nacht.

Trotzdem möchte die Mannschaft am Sonntag topfit sein, um gemeinsam mit den Fans in Leipzig eine große Party zu feiern. Gegen 11 Uhr soll der Teambus von Berlin aus zurück in die Messestadt starten. Von da an ist ein großes Programm inklusive Pokalkorso geplant.

Richtig zur Sache geht es dann am späten Nachmittag auf der Festwiese.