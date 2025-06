18.06.2025 14:05 14.164 Tödlicher Badeunfall: Urlauberin ertrinkt in Ostsee

Am Sonntagnachmittag ist eine Frau bei einem Badeunfall am Strand von Vitte auf Hiddensee in der Ostsee ertrunken.

Von Thorsten Meiritz

Hiddensee (Vorpommern-Rügen) - Am Sonntagnachmittag ist eine Frau bei einem Badeunfall auf Hiddensee in der Ostsee ertrunken. Alles in Kürze Frau ertrinkt auf Hiddensee in der Ostsee.

71-Jährige aus Stralsund bei Badeunfall ums Leben gekommen

Schwimmer entdeckte die Frau leblos im Wasser

Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Schwimmer die 71-Jährige gegen 17.30 Uhr am Strand von Vitte leblos im Wasser treibend. Er zog sie umgehend aus dem Meer und brachte sie an Land zurück. Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Der alarmierte Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod der Urlauberin aus Stralsund feststellen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen der Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Wie in solchen Fällen üblich wurde von der zuständigen Kriminalpolizei dennoch ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der genauen Todesursache eingeleitet.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa