Badetote in Bayern: Junge Männer überschätzen eigene Fähigkeiten

Bad Nenndorf - Im Juni sind in Bayern so viele Menschen wie in kaum einem anderen Bundesland ertrunken.

Junge Männer stürzen sich in der Starnberger See. Viele unterschätzen die Gefahren, die dort drohen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zählte 21 Tote im Freistaat. Nur in Nordrhein-Westfalen waren es mehr (22). Damit kamen in Bayern im zum Teil außergewöhnlich heißen Juni 2026 fast genau so viele Menschen bei Badeunfällen ums Leben wie im Vorjahreszeitraum (22).

Dass es vergleichsweise viele Badeunfälle im Freistaat gibt, liegt dem DLRG-Landesverband in Neumarkt in der Oberpfalz zufolge daran, dass im größten deutschen Flächenland viele Menschen leben.

Zudem habe Bayern viele frei zugängliche Seen und große Flüsse in attraktiver Landschaft. "Diese laden gerade bei warmem Wetter zum Baden ein", erläuterte ein Sprecher.

Die meisten tödlichen Badeunfälle ereigneten sich demnach in Seen, gefolgt von Flüssen. Ein Hotspot sei Oberbayern.