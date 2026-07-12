Zahl der Badetoten in Hessen steigt: So viele Menschen sind im Juni gestorben

Frankfurt am Main - Die Suche nach Abkühlung endet leider ein ums andere Mal tödlich: Im vergangenen Monat mit seiner rekordverdächtigen Hitzewelle sind in Hessen sechs Menschen ertrunken. Im Juni 2025 waren es lediglich vier.

In Hessen sind im Juni 2026 insgesamt sechs Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen - und damit mehr als im Vorjahr. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das geht aus der Bilanz der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor, die in Bad Nenndorf entsprechend veröffentlicht wurde.

Bundesweit gab es im Juni 2026 so viele Ertrunkene wie seit mehr als 20 Jahren in keinem Juni mehr: Die DLRG zählte 99 Todesfälle! Zuletzt wurden im Hitzesommer 2003 mit damals 107 verunglückten Menschen mehr Badetote in einem Juni gezählt.

"Der tragische Start in die Badesaison gibt Anlass zur Sorge, dass bei weiteren Hitzewellen im Hochsommer erneut viele Menschen ihr Leben im Wasser verlieren könnten", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt zu der Entwicklung in Deutschland.

Die Lebensretter riefen deshalb zum Beginn der Sommerferien in mehreren Bundesländern dazu auf, Gefahren am Wasser nicht zu unterschätzen.

Und die betreffen demnach vor allem Männer.

"Über 90 Prozent der Todesopfer im Juni waren männlich, unter den jungen Leuten sogar alle", sagte Vogt. "Wir appellieren deshalb besonders an Jungen und Männer, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und auf riskante Aktionen zu verzichten." Es gebe im Badesee keinen Preis zu gewinnen - "aber das Leben zu verlieren".